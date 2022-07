18.07.2022 ( vor 4 Stunden )



In fast ganz Deutschland werden am Montag hohe Temperaturen erwartet. Vor allem in einer Region sollen die Thermometerwerte bei deutlich über 30 Grad liegen. Auf Deutschland rollt am Montag eine Hitzewelle zu: Zum Wochenbeginn werden in weiten Teilen des Landes Temperaturen bis zu 30 Grad erwartet. In fast ganz Deutschland werden am Montag hohe Temperaturen erwartet. Vor allem in einer Region sollen die Thermometerwerte bei deutlich über 30 Grad liegen. Auf Deutschland rollt am Montag eine Hitzewelle zu: Zum Wochenbeginn werden in weiten Teilen des Landes Temperaturen bis zu 30 Grad erwartet. 👓 Vollständige Meldung