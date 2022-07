19.07.2022 ( vor 3 Stunden )



Die Verfilmungen der "Tribute von Panem"-Trilogie waren ein weltweiter Erfolg. Nun ist die Vorgeschichte der Trilogie in der Mache. Teil des Casts ist jemand, der schon viel Erfahrung mit Fantasy-Reihen hat: "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage. 👓 Vollständige Meldung