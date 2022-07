20.07.2022 ( vor 8 Stunden )



Tag 147 seit Kriegsbeginn: Putin hat sich zu Nord Stream 1 geäußert. Und laut US-Informationen will Moskau weitere Gebiete in der Ukraine annektieren. Alle Infos im Newsblog. RELOAD Die Nacht im Überblick 5 Uhr: Kremlchef Putin warnt Europa vor einer Senkung der russischen Gaslieferungen. In der Ukr Tag 147 seit Kriegsbeginn: Putin hat sich zu Nord Stream 1 geäußert. Und laut US-Informationen will Moskau weitere Gebiete in der Ukraine annektieren. Alle Infos im Newsblog. RELOAD Die Nacht im Überblick 5 Uhr: Kremlchef Putin warnt Europa vor einer Senkung der russischen Gaslieferungen. In der Ukr 👓 Vollständige Meldung