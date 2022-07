23.07.2022 ( vor 8 Stunden )

Auch in China wachsen die Sorgen vor den Auswirkungen der extremen Hitze . Die Leitende Meteorologin der Provinz Xinjiang, Chen Chunyan, warnte am Samstag, die Hitzewelle sei mit bisher zehn Tagen nun schon außergewöhnlich lang und betreffe zudem unterschiedlichste Bereiche in weiten Teilen der Region. Erneut wurde die Alarmstufe Rot ausgerufen.