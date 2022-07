Shellys Gassibegleiter RT @ntvde: Irre Ansage an de Jong: Barça-Forderung löst heftige Reaktionen aus https://t.co/LlIu7wpe2y vor 3 Stunden Cityreport24 Irre Ansage an de Jong: Barça-Forderung löst heftige Reaktionen aus https://t.co/jW5aX4Oug0 https://t.co/vnO8R5FGAr vor 3 Stunden ntv Nachrichten Irre Ansage an de Jong: Barça-Forderung löst heftige Reaktionen aus https://t.co/LlIu7wpe2y vor 3 Stunden Sport bei ntv.de ⚽ Irre Ansage an de Jong: Barça-Forderung löst heftige Reaktionen aus https://t.co/gnDcBQAs1w vor 3 Stunden