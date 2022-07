Zwischen Freundschaft und Drohszenarien

28.07.2022 ( vor 5 Stunden )

Mit der Betonung auf die Freundschaft der nachbarlichen Beziehung, aber auch mit deutlichen Differenzen ist die Pressekonferenz von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban bei dessen Besuch in Wien am Donnerstag über die Bühne gegangen. Vereinbart wurde eine gemeinsame Konferenz mit Serbien zum Thema Migration und Grenzschutz. Zur Unterstützung seiner Haltung – etwa in Sachen Ukraine-Krieg – zeichnete Orban drastische Drohszenarien. Kritik gab es an der EU – von beiden.