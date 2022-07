29.07.2022 ( vor 5 Stunden )



Dass Audi in E-Mails geschlechtergerechte Sprache verwendet, will ein VW-Mitarbeiter, der mit dem Konzern geschäftlich zu tun hat, nicht akzeptieren. Vor Gericht scheitert er nun mit seiner Klage. Es gebe für ihn kein Recht, "in Ruhe gelassen zu werden". Dass Audi in E-Mails geschlechtergerechte Sprache verwendet, will ein VW-Mitarbeiter, der mit dem Konzern geschäftlich zu tun hat, nicht akzeptieren. Vor Gericht scheitert er nun mit seiner Klage. Es gebe für ihn kein Recht, "in Ruhe gelassen zu werden". 👓 Vollständige Meldung