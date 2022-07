30.07.2022 ( vor 5 Stunden )

Kurz vor Schluss bestraft der Regionalligist SV Straelen in der ersten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten St. Pauli mit einem Bauerntrick-Tor. Alles deutet in einem wilden Spiel auf die Verlängerung hin. Doch dann fällt in der letzten Minute ein ganz krummes Ding. Bochum siegt locker in Berlin.