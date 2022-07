31.07.2022 ( vor 4 Stunden )



52 Torbeteiligungen in 51 Pflichtspielen - schon die Statistik verrät, dass Christopher Nkunku eine gute Saison hinter sich hat. Als Belohnung dafür wird er zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. Bei den Fußballerinnen setzt sich Lea Schüller durch, auch der Trainerpreis geht in den Süden.