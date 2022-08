04.08.2022 ( vor 1 Stunde )



Längst nicht alles, was von oben kommt, ist etwas Gutes: In Australien entdeckt ein Schafzüchter auf seiner Weide das herabgestürzte Trümmerteil einer SpaceX-Rakete. Zum Glück fiel es in einer abgelegenen Gegend vom Himmel. Auch die Schafe blieben unversehrt. 👓 Vollständige Meldung