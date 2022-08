05.08.2022 ( vor 3 Stunden )



Der von seiner Gruppe getrennte Belugawal, der sich in die Seine verirrt hat, ist in einem besorgniserregenden Zustand. Er ist unterernährt und leidet an Hautveränderungen. Versuche, ihn wieder Richtung Meer zu leiten, scheitern bisher.