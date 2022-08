Hans The German RT @SZ: Liveblog zum Krieg in der #Ukraine: In Sotschi treffen sich der russische Präsident Putin und sein türkische Kollege Erdoğan zu ein… vor 1 Stunde OK.de [News] - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reist an diesem Freitag zu einem Treffen mit Russlands Präsid… https://t.co/KQuHkjF1JA vor 4 Stunden Stuttgarter Zeitung Der türkische Präsident #Erdogan reist an diesem Freitag zu einem Treffen mit Russlands Präsident #Putin ins russis… https://t.co/KqUkb7D87r vor 4 Stunden Captor Zone Putin und Erdogan in Sotschi: Bei einem Thema sind sie sich nicht einig https://t.co/5ERHW2nvvd vor 4 Stunden StN_News Der türkische Präsident #Erdogan reist an diesem Freitag zu einem Treffen mit Russlands Präsident #Putin ins russis… https://t.co/rdV6dbgQ4C vor 4 Stunden Meine Meinung RT @SZ: Liveblog zum Krieg in der #Ukraine: In Sotschi treffen sich der russische Präsident Putin und sein türkische Kollege Erdoğan zu ein… vor 9 Stunden