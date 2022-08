05.08.2022 ( vor 5 Stunden )



Jürgen Klopp ist wütend. Aber so richtig. Der Jürgen Klopp ist wütend. Aber so richtig. Der Liverpool -Coach wettert gegen die WM in Katar und den Spielplan für seine Mannschaft . Er sieht die Gesundheit der Spieler ernsthaft in Gefahr - und überrascht mit einem Vergleich mit dem Klima. 👓 Vollständige Meldung