05.08.2022 ( vor 15 Stunden )

Russland und die Türkei wollen ihre Zusammenarbeit in Wirtschafts- und Energiefragen ausweiten. Darauf haben sich die Präsidenten Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan bei einem Treffen in der russischen Schwarzmeer-Hafenstadt Sotschi geeinigt. Es seien „sehr wichtige Entscheidungen“ getroffen worden, sagte Russlands Vizeregierungschef Alexander Nowak am Freitag.