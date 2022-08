07.08.2022 ( vor 2 Tagen )



Bei einem Verkehrsunfall in Los Angeles zieht sich Schauspielerin Anne Heche schwere Verletzungen zu. Eine Weile befindet sie sich im kritischen Zustand, dann kommt die Entwarnung: Die 53-Jährige ist stabil. In den sozialen Medien zeigen derweil zahlreiche Fans und Kollegen ihre Unterstützung für Heche. Bei einem Verkehrsunfall in Los Angeles zieht sich Schauspielerin Anne Heche schwere Verletzungen zu. Eine Weile befindet sie sich im kritischen Zustand, dann kommt die Entwarnung: Die 53-Jährige ist stabil. In den sozialen Medien zeigen derweil zahlreiche Fans und Kollegen ihre Unterstützung für Heche. 👓 Vollständige Meldung