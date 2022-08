08.08.2022 ( vor 10 Stunden )



Am Samstag starb eine Saarländerin beim Sturz aus einer Achterbahn im rheinland-pfälzischen Klotten. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall.