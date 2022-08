08.08.2022 ( vor 3 Stunden )



Er kann es einfach nicht lassen: Wieder einmal knöpft sich Kanye West seinen Nebenbuhler Pete Davidson auf üble Art und Weise vor. So erklärt er ihn kurzerhand für tot, nachdem zuvor Meldungen kursiert waren, der Komiker und Wests Ex Kim Kardashian hätten sich getrennt. 👓 Vollständige Meldung