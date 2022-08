09.08.2022 ( vor 4 Stunden )



In den USA ist In den USA ist Olivia Newton -John längst ein Country-Star, als sie Ende der 70er Jahre mit ihrem kessen Auftritt in " Grease " auch in Europa Furore macht. Mit "Physical" sichert sie sich drei Jahre später endgültig ihren Platz im Pop-Olymp. Mit 73 Jahren verliert die britisch-australische Sängerin und Schauspielerin ihren jahrzehntelangen Kampf gegen den Brustkrebs. 👓 Vollständige Meldung