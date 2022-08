09.08.2022 ( vor 6 Tagen )



Während man in Hotellerie und Gastronomie optimistisch in die Zukunft blickt, haben sich die Bedürfnisse der Gäste, aber auch des Personals offenbar teils drastisch geändert, wie eine Studie des Market Instituts im Auftrag der Wirtschaftskammer zeigt. Und diesen Bedürfnissen will man nun vermehrt nachkommen – auch mit Blick auf steigende Sperrtage durch den mittlerweile chronischen Personalmangel. 👓 Vollständige Meldung