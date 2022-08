Cityreport24 Eintracht bleibt das gute Gefühl: Wenn Real Madrid spielt, ist Fußball so banal https://t.co/igDfEYbV4x https://t.co/OVeD6YJVlo vor 10 Minuten 123 INFO DEUTSCHLAND Eintracht bleibt das gute Gefühl: Wenn Real Madrid spielt, ist Fußball so banal #123INFO https://t.co/jVR7tUHy14 vor 37 Minuten Sport bei ntv.de ⚽ Eintracht bleibt das gute Gefühl: Wenn Real Madrid spielt, ist Fußball so banal https://t.co/l2v1EEOkJ9 vor 51 Minuten