Steigende Preise und Energieknappheit im Winter: Der Innenminister von NRW fürchtet, dass sich Ungutes zusammenbraut. Das Protestpotential in Deutschland beschäftige sich nicht mehr mit Corona, sondern schüre mit neuen Themen Ängste in der Bevölkerung.