Schon seit Jahren gehen Vitali Klitschko und seine Frau Natalia getrennte Wege - nun machen sie das Ende ihrer langjährigen Ehe offiziell. Der Ex-Boxer und das Ex-Model leben in unterschiedlichen Städten - er in Kiew, sie in Hamburg. Doch das Engagement für ihr Heimatland eint sie noch immer.