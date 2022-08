16.08.2022 ( vor 4 Stunden )

Die Oscar-Akademie hat sich nach fast 50 Jahren bei der Ureinwohnerin Sacheen Littlefeather entschuldigt, die bei einer Oscar-Verleihung ausgebuht worden war. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences machte am Montag einen Brief an Littlefeather öffentlich, die 1973 im Namen von Marlon Brando den Oscar zurückgewiesen hatte, den der Schauspielstar für seine Rolle im Mafia-Epos „Der Pate“ gewonnen hatte.