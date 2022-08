16-Jähriger in Dortmund getötet: Polizei-Bodycams waren bei Schüssen ausgeschaltet

16.08.2022 ( vor 3 Stunden )



Fünf Kugeln aus einer Polizeiwaffe treffen einen 16-Jährigen in einer Jugendhilfeeinrichtung in Dortmund. Der Junge stirbt. Wie es genau dazu kommen konnte, ist unklar. Bodycams hätten vermutlich mehr Erkenntnisse bringen können - doch die Polizisten schalteten sie nicht an.