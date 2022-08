17.08.2022 ( vor 6 Stunden )



Seinen letzten Zehnkampf möchte Arthur Abele einfach genießen. Doch der zweite Tag der Leichtathletik-EM in München könnte für den Titelverteidiger nicht schlimmer starten. Weinend zieht sich der 36-Jährige zurück, bekommt eine zweite Chance und ist am Ende einfach nur überglücklich.