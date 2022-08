18.08.2022 ( vor 5 Stunden )



Rund 50 Jahre währt die Karriere von Klaus Barner. In dieser Zeit ist er in zahlreichen TV-Formaten zu sehen. Doch nicht nur das: Auch als Sprecher von Hörspielen dürften viele den Schauspieler kennen. Nun ist Barner mit 89 Jahren gestorben. Rund 50 Jahre währt die Karriere von Klaus Barner. In dieser Zeit ist er in zahlreichen TV-Formaten zu sehen. Doch nicht nur das: Auch als Sprecher von Hörspielen dürften viele den Schauspieler kennen. Nun ist Barner mit 89 Jahren gestorben. 👓 Vollständige Meldung