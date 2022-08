19.08.2022 ( vor 4 Stunden )



Die Euphorie war groß, die Ernüchterung am Ende auch: Dem 1. FC Köln droht nach der 1:2-Heimniederlage gegen Fehérvár FC das Verpassen der Gruppenphase in der Conference League. Vom Weiterkommen sind dennoch alle Kölner überzeugt. Die Euphorie war groß, die Ernüchterung am Ende auch: Dem 1. FC Köln droht nach der 1:2-Heimniederlage gegen Fehérvár FC das Verpassen der Gruppenphase in der Conference League. Vom Weiterkommen sind dennoch alle Kölner überzeugt. 👓 Vollständige Meldung