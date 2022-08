19.08.2022 ( vor 1 Stunde )



Starke Windböen auf Korsika, verwüstete Strände in Italien und Verkehrschaos in Österreich: Die Bilanz der Starke Windböen auf Korsika, verwüstete Strände in Italien und Verkehrschaos in Österreich: Die Bilanz der Unwetter in Teilen Europas ist mitunter verheerend. Neben zahlreichen Verletzten und schweren Schäden sind bereits 13 Todesopfer bekannt. 👓 Vollständige Meldung