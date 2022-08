19.08.2022 ( vor 11 Stunden )



In privaten Videos feiert die finnische Ministerpräsidentin In privaten Videos feiert die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin mit Freunden ausgelassen - nachdem diese öffentlich gemacht werden, hagelt es Kritik. Gegen den Vorwurf von Drogenmissbrauch wehrt sich die 36-Jährige entschieden und will das auch beweisen. 👓 Vollständige Meldung