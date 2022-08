22.08.2022 ( vor 4 Stunden )

Während der Corona-Pandemie kämpft der US-Infektiologe Fauci nicht nur gegen das Virus, sondern auch gegen den Populismus des damaligen Präsidenten Trump. Nun kündigt der 81-Jährige seinen Rückzug an. Allerdings will er noch nicht in Rente gehen.