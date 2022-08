25.08.2022 ( vor 3 Stunden )



Am 1. September entscheidet die Europäische Arzneimittelbehörde über die Zulassung der speziellen Omikron-Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer. Biontech will sein Vakzin im Anschluss zügig ausliefern, erklärt Unternehmens-Chef Sahin. Ein weiterer Impfstoff stehe in den Startlöchern.