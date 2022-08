26.08.2022 ( vor 3 Stunden )

Bis heute ist der verstorbene Schauspieler Pierre Brice das bekannteste Gesicht von " Winnetou ". Seine Witwe Hella Brice kann nicht verstehen, dass die von ihrem Mann verkörperte Figur nun in Misskredit zu geraten droht. Die eigentliche Botschaft von Autor Karl May rücke so in den Hintergrund.