27.08.2022 ( vor 2 Stunden )

Erling Haaland macht bei Manchester City das, was er am besten kann: Tore erzielen, am liebsten mehrere. Das gelingt auch dem FC Liverpool . Die Elf von Jürgen Klopp schüttelt die Sieglos-Serie ab und demütigt den AFC Bournemouth mit dem höchsten Sieg der Premier-League-Geschichte.