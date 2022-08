30.08.2022 ( vor 4 Stunden )

Bei der finanziellen Unterstützung der Wien Energie drängt offenbar die Zeit. Insgesamt soll der Finanzbedarf sechs Milliarden Euro betragen, zwei Milliarden davon werden offenbar am Dienstag fällig. Das sei „ziemlich kurzfristig“, so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Dienstag im Ö1-Morgenjournal. Wie es zu dem Finanzbedarf kommen konnte, ist weiter unklar. Die Wien Energie habe mutmaßlich spekulative Geschäfte an der Energiebörse gemacht, so Brunner. Wien wies das indes zurück.