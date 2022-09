02.09.2022 ( vor 11 Stunden )

"Make America Great Again" - Trump setzt gern auf simple Slogans. Die "Maga-Republikaner", also seine Anhänger, würden das Land in die Vergangenheit führen wollen, kritisiert US-Präsident Biden in einer Rede im US-Fernsehen. Er hofft damit, bei den Vorwahlen das Ruder rumreißen zu können für die Demokraten.