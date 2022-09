04.09.2022 ( vor 4 Stunden )



Es ist das große Freudenfest in Orange: Max Verstappen gewinnt sein Formel-1- Es ist das große Freudenfest in Orange: Max Verstappen gewinnt sein Formel-1- Heimspiel in Zandvoort. Für den Red-Bull-Fahrer ist es bereits der zehnte Saisonsieg. Ex-Weltmeister Lewis Hamilton fällt nach einem Re-Start noch vom Podium. Mick Schumacher kann seine gute Ausgangsposition nicht nutzen. 👓 Vollständige Meldung