Zahlreiche Helfer suchen nach einem starken Erdbeben in Südwestchina weiter nach Vermissten. Die Zahl der Toten steigt auf mindestens 65 Menschen. Mit Finanzhilfen in Millionenhöhe unterstützen Peking und die Provinzregierung tausende Haushalte, deren Strom - und Wasserversorgung unterbrochen wurde.