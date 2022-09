07.09.2022 ( vor 4 Stunden )



Ein kurzes Video soll zeigen, wie Harry Styles dem Schauspieler Chris Pine beim Filmfest in Venedig in den Schoß spuckt. In der Netzgemeinde wird wild über den Clip spekuliert. Ein Sprecher von Pine sieht sich zu einer Stellungnahme genötigt und entkräftet die Gerüchte.