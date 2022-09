07.09.2022 ( vor 11 Stunden )

Der FC Liverpool schrammt zum Start in die Champions League knapp an seiner höchsten Europapokal-Pleite vorbei. Die Elf von Jürgen Klopp geht in Neapel unter, für Robert Lewandowski läuft es deutlich besser. Im ersten CL-Einsatz für den FC Barcelona trägt er dreifach zum deutlichen Erfolg bei.