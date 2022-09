News: Queen Elizabeth II., "Operation London Bridge", EZB hebt Leitzins, Coronaregeln Die Ärzte sorgen sich um Elizabeth II., ihre Familie reist nach Schloss Balmoral. Die EZB stemmt sich mit einem historischen Zinsschritt gegen die Inflation....

Spiegel vor 6 Stunden - Top Auch berichtet bei • tagesschau.de



Royal Family in Schottland versammelt In Sorge um Queen Elisabeth II. hat sich fast die gesamte Royal Family in Schottland versammelt. Alle vier Kinder, die Prinzen Charles, Andrew und Edward sowie...

ORF.at vor 6 Stunden - Welt