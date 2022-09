09.09.2022 ( vor 6 Tagen )



In seiner ersten Ansprache bedenkt der neue In seiner ersten Ansprache bedenkt der neue König Charles III. die engsten Familienmitglieder jeweils mit Worten. Nachdem er die Rolle von Camilla als Königsgemahlin untermauert und seinen Sohn William voller Stolz als "Prince of Wales" einsetzt, kommt er schließlich auf Harry und Meghan zu sprechen. 👓 Vollständige Meldung