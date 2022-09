10.09.2022 ( vor 3 Stunden )



Die russischen Truppen in der Region Charkiw scheinen dem Ansturm der Ukrainer nicht gewachsen zu sein. Das Verteidigungsministerium in Moskau gibt seinen Truppen im Raum Isjum den Rückzugsbefehl. Damit kommen die Kreml-Verbände ihrer Einkesselung zuvor. Die russischen Truppen in der Region Charkiw scheinen dem Ansturm der Ukrainer nicht gewachsen zu sein. Das Verteidigungsministerium in Moskau gibt seinen Truppen im Raum Isjum den Rückzugsbefehl. Damit kommen die Kreml-Verbände ihrer Einkesselung zuvor. 👓 Vollständige Meldung