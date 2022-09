10.09.2022 ( vor 2 Stunden )

Nicht einmal ein dreiviertel Jahr lang war Laura Sachslehner als Generalsekretärin der ÖVP im Amt. Am Samstag erklärte sie – nach unverhohlenem Infragestellen der Koalition wohl auf Drängen der Parteispitze – ihren Rücktritt . Die Art und Weise ihres Abgangs könnte für neue Unruhe in der Volkspartei sorgen, in Wien zollte man Sachslehner „Respekt“.