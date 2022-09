13.09.2022 ( vor 12 Stunden )



spielt in dieser Saison zum ersten Mal überhaupt in der Champions, doch dem Bundesligisten droht Ärger: Aufgrund Fehlverhaltens der eigenen Anhänger spielt man auf Bewährung, nach Ausschreitungen in Eintracht Frankfurt spielt in dieser Saison zum ersten Mal überhaupt in der Champions, doch dem Bundesligisten droht Ärger: Aufgrund Fehlverhaltens der eigenen Anhänger spielt man auf Bewährung, nach Ausschreitungen in Marseille könnte es nun zu Geisterspielen kommen. 👓 Vollständige Meldung