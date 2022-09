14.09.2022 ( vor 2 Stunden )



Bei einem unangekündigten Treffen mit etwa 60 internationalen Vertretern und Vertreterinnen in Washington hat die De-facto-Botschafterin Taiwans in den USA, Hsiao Bi-khim, für Sanktionen gegen China geworben. „Es ist wichtig, dem Tyrannen zu zeigen, dass wir auch Freunde haben“, sagte er am Dienstagabend. Die USA überlegen Sanktionen. 👓 Vollständige Meldung