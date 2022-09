15.09.2022 ( vor 3 Stunden )



Nach der umstrittenen Rede Wagenknechts, in der sie der Bundesregierung einen "beispiellosen Wirtschaftskrieg" gegen Russland vorwirft, sind die Wogen selbst innerhalb der Linkspartei noch nicht geglättet. Fraktionschef Bartsch übt Kritik, will Wagenknecht aber kein Redeverbot erteilen.