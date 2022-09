15.09.2022 ( vor 3 Stunden )



In der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern an die In der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine bremsen vor allem die Sozialdemokraten und das Kanzleramt. Nachdem NATO und die USA der Sorge vor Alleingängen widersprochen haben, findet SPD-Chef Klingbeil nun eine neue Begründung für die Absage an Kiew. 👓 Vollständige Meldung