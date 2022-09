16.09.2022 ( vor 13 Stunden )



Kostenlos war gestern. Obwohl die leidigen Strafzinsen so langsam ein Ende haben, langen Banken bei den Gebühren für ihre Girokonten hin. So nun auch die Deutsche Kreditbank. Deren bisher bedingungsloses Gratiskonto hat nun Auflagen - für Neukunden. Kostenlos war gestern. Obwohl die leidigen Strafzinsen so langsam ein Ende haben, langen Banken bei den Gebühren für ihre Girokonten hin. So nun auch die Deutsche Kreditbank. Deren bisher bedingungsloses Gratiskonto hat nun Auflagen - für Neukunden. 👓 Vollständige Meldung