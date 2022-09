Matthias Bergmann, Kanzlei Kind & Recht RT @micha_bloss: Endlich! Orban wird das Geld gekürzt, weil er Ungarn schrittweise immer weiter in den Sumpf der Korruption führte. Das k… vor 24 Sekunden P.M. RT @franello_BF: Ungarn wird wegen Korruption das Geld gekürzt, der Ukraine werden quasi Blankoschecks ausgestellt. https://t.co/znEWYqu8TC vor 28 Sekunden Peter Karl EU-Kommission will Ungarn wegen Korruption 7,5 Milliarden Euro kürzen https://t.co/XGFtu1nNvZ KORRUPTE wollen KORRUPTE BESTRAFEN???? vor 1 Minute Oliver Siffrin In Deutschland und anderen Ländern gibt es sowas Gott sei Dank nicht. https://t.co/3hCMyTfZHE vor 2 Minuten İbrahim Halil Arslan RT @BILD: Wegen Korruption - EU will Ungarn 7,5 Mrd. Euro streichen https://t.co/qFyMYJEih8 vor 4 Minuten BILD Wegen Korruption - EU will Ungarn 7,5 Mrd. Euro streichen https://t.co/qFyMYJEih8 vor 4 Minuten