Es ist der größte je gefundene Diamant: Der Cullinan wird 1905 in Südafrika entdeckt und dem damaligen britischen König geschenkt. In mehrere Teile gespalten, prangt er heute in Kronjuwelen. In Südafrika werden nun Rufe nach einer Rückkehr laut.